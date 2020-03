Atuais números do São Paulo parecem com os de anos anteriores

​Antes da paralisação por conta da pandemia do coronavírus, o ​São Paulo de Fernando Diniz rendeu resultados considerados satisfatórios para o torcedor. Foram 12 jogos do clube paulista, sendo seis vitórias, três derrotas e três empates. Os números de 2020 são parecidos com os de anos anteriores, mas as atuações do Tricolor nesta temporada convencem bem mais.

O aproveitamento do Tricolor Paulista neste ano foi de 58,33% dos pontos disputados. Alguns dos resultados foram prejudicados por conta de erros da arbitragem e de pontaria, embora o time criasse grandes chances de gol.

Em 2019, os números de vitórias, derrotas, empates e aproveitamento eram similares, porém o estilo de jogo não era o mesmo. André Jardine fora demitido e o comando passou para Vagner Mancini. Naquela época, o ​São Paulo não rendia, uma vez que tinha dificuldade para a classificação no Paulistão e já havia sido eliminado na ​Libertadores.

Em 2018, sob o comando de Dorival Júnior, o time paulista teve poucas alterações nos números: seis vitórias, dois empates, quatro derrotas e 55,56% de aproveitamento. As impressões e atuações do elenco não eram as melhores. A demissão de Dovial foi reflexo de todas as ações feitas.

Já em 2017, o time fora comandado por Rogério Ceni, eterno ídolo do clube. Ceni conseguiu seis vitórias, três empates e três derrotas. O trabalho do ex-goleiro também não casou com o São Paulo e o técnico foi demitido no meio da temporada.

O ano de 2020 está sendo satisfatoriamente bem para o torcedor. A maneira como Fernando Diniz ‘combina’ com o ​São Paulo é nítido. Essa boa fase ainda não tem data definida para ser retomada devido à expansão do coronavírus pelo mundo inteiro. O que pode-se dizer é o elenco aproveita a quarentena para fazer exercícios físicos em casa.

Números do São Paulo nos 12 primeiros jogos oficiais das últimas temporadas:

2020 – 6 vitórias/3 empates/3 derrotas – 58,33% de aproveitamento;

2019 – 6 vitórias/3 empates/3 derrotas – 58,33% de aproveitamento;

2018 – 6 vitórias/2 empates/4 derrotas – 55,56% de aproveitamento;

2017 – 6 vitórias/3 empates/3 derrotas – 58,33% de aproveitamento.