Atualizado! Ranking dos melhores clubes do mundo tem três brasileiros no Top 10

​O futebol está paralisado praticamente no mundo inteiro devido à pandemia de coronavírus – os principais estaduais do Brasil deverão tomar o mesmo caminho a partir desta segunda-feira. Mas isso não impede de se fazer uma nova atualização do ranking dos melhores clubes do planeta. Conforme dados do site ​World Football Ranking, três times brasileiros estão no top 10 da lista: ​Flamengo, ​Palmeiras e ​Grêmio.

POSIÇÃO​ CLUBE​ PONTOS​ ​1º ​Liverpool (Inglaterra) ​14.918 2º​ ​Flamengo (Brasil) 13.486​ ​3º ​Barcelona (Espanha) 13.402 ​4º ​River Plate (Argentina) 11.801​ ​5º ​Bayern de Munique (Alemanha) 11.111​ ​6º ​Palmeiras (Brasil) 11.026​ ​7º ​Al-Hilal (Arábia Saudita) ​10.608 ​8º ​Manchester City (Inglaterra) 10.501​ ​9º ​Grêmio (Brasil) 10.366​ ​10º ​Boca Juniors (Argentina) 10.330​

Os cariocas, atuais campeões do Brasil e da Libertadores da América, já levantaram três taças na atual temporada – Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara. Por isso, o Mengão ocupa a segunda colocação com 13.486 pontos e se encontra apenas atrás do Liverpool, ganhador da última Liga dos Campeões da Europa, que tem 14.918 pontos. O Verdão, por sua vez, aparecem na sexta posição com 11.026, enquanto o Tricolor gaúcho é nono com 10.366.

Entre gigantes do continente, como Barcelona, Manchester City e Bayern de Munique, aparecem outros dois clubes do continente sul-americano (River Plate e Boca Juniors, ambos da Argentina) e a surpresa Al-Hilal, da Arábia Saudita. Já no top 20 constam outros dois brasileiros: ​Athletico-PR (16º, com 9.286 pontos) e o ​Internacional (18º, com 9.035 pontos). Entre os dois, curiosamente, está o gigante Real Madrid, com 9.246 pontos. Como curiosidade, na ​última publicação feita pelo 90min da lista, em setembro do ano passado, apenas Palmeiras e Furacão se encontravam no top 10.