Aubameyang está na mira de três gigantes da Europa; atleta quer deixar o Arsenal

​Adorado pela torcida e dono da braçadeira de capitão do clube, Pierre-Emerick Aubameyang é a principal referência no atual elenco do Arsenal. Contudo, o ‘casamento’ entre o atacante e o time londrino pode chegar ao fim após o encerramento da temporada 2019/20.

De acordo com a apuração exclusiva da ​​90min britânica, o gabonês, além de figurar na ‘lista de desejos’ de Barcelona e Manchester United, também entrou na mira de um arquirrival dos Gunners para 2020/21: o Chelsea. Aos olhos de Frank Lampard, a referência ofensiva é uma das fragilidades do atual elenco dos Blues: Batshuayi e Olivier Giroud não contam com a confiança integral do técnico, e devem deixar o clube na próxima janela. Aubameyang, por já estar adaptado ao futebol inglês, seria o reforço ideal na perspectiva do treinador do Chelsea.

Aubameyang tem contrato com o Arsenal até o verão de 2021, mas estaria disposto a buscar uma nova casa já no próximo mercado. Mesmo identificado com o time vermelho, o atacante deseja voltar a disputar a ​Champions League, algo que está distante da realidade atual do Arsenal: eliminado prematuramente da Liga Europa e nono colocado na Premier League, só conseguiria uma vaga para a maior competição do continente com um ‘milagre’.