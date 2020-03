Auto trading como opção de investimento

A compra e venda de ações com o objetivo de ganhos com a oscilação de ativos é denominada “trading”. O auto trading é a compra e venda de ações por meio de robôs, que tentam ganhar nas variações do mercado utilizando estratégias previamente estabelecidas.

A automatização dos investimentos alinha as ações de um operador a um sistema de algoritmos enviando ordens de maneira automática para a bolsa de valores. Se tornando uma solução para operadores que usam estratégias para day trade e executam um conjunto de regras para suas operações.

O investimento automatizado é bastante utilizado no mercado Europeu e Americano, é um facilitador na rotina e segue fielmente uma estratégia de investimento.

Quais as vantagens do auto trading

Algumas vantagens do auto trading é o ganho de tempo e rapidez para executar suas operações, diminuição de erros operacionais e resultados de desempenho atual e anterior das estratégias utilizando resultados estatísticos mensuráveis. Deste modo, as mudanças de preços não farão com que tome decisões de maneira impulsiva, por excesso de confiança ou medo.

Desvantagens do auto trading

São relativas às desvantagens do auto trading e dependem da qualidade da plataforma utilizada e do conhecimento de mercado do operador.

Se o sistema não está bem programado, pode ocorrer grandes perdas rapidamente.

É quase impossível prever tudo o que pode acontecer no mercado de valores e consequentemente, colocar tudo no computador, podendo acontecer em algumas situações em que o investidor saberá mais o que fazer, mas a plataforma não foi programada para tal ação.

Como ter resultados positivos com a automatização de investimentos

A analise técnica/gráfica é o método mais utilizado pelos trades. Desse modo é importante ter conhecimento, mesmo que básico, destas áreas, pois é onde se encontram a maior parte dos robôs do mercado.

Quando definida a estratégia é essencial testa-la. Ou seja, operar fazendo uma simulação com dinheiro virtual e avaliar os ganhos e se as ações do robô condizem com os resultados esperados.

Parâmetros definidos ao automatizar o investimento

Os parâmetros é o que define o que o operador vai eleger para instruir o robô, assim, garantindo o controle da estratégia. Com a automatização se define quais ativos ou derivativos irá operar, opções e ações, o volume de contratos ou financeiro, valores máximos aceitável de perdas ou ganho em cada operação, dentre outros.

A automatização de investimentos sempre seguirá as mesmas regras, independente das dificuldades que são recorrentes na rotina de um operador.

É importante ter um olhar especial em relação a infraestrutura do ambiente em que os robôs que utiliza são executados.

Na atualidade as corretoras de valores em sua maioria são integradas com alguma plataforma para investir de maneira automatizada na Bolsa de Valores. Hoje existe diversas opções de plataformas para que você faça seu investimento de maneira automatizada. Nunca deixando de se atualizar sobre as tendências em auto trading e as melhores estratégias de para eleger uma plataforma eficaz para operar com robôs.

Em resumo a escolha da utilização do auto trading é totalmente pessoal e deve-se ser considerado uma serie de fatores, como: a qualidade da plataforma/robô, suas reais habilidades como trading, realização de controle diário das operações para gerar estatística com seus operadores, seguir o plano de operação, não se abalar emocionalmente com os resultados das operações, gestão do seu tempo (qual horário mais lucrativo para operar no mercado) e qual o objetivo de operar no mercado, otimização de lucros ou divertimento para sentir a adrenalina de operar no mercado de ações?

O numero de considerações são infinitas. De modo que se você entende o básico do mercado e opera seguindo a análise técnica encontrará diversas opções no mercado para fazer suas operações de forma automatizada.