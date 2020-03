Autoridades de Paris confirmam jogo entre PSG e Borussia Dortmund com portões fechados

Diversas competições de futebol no mundo inteiro vêm sendo por conta do surto de coronavirus. O clássico italiano entre Juventus e Inter de Milão realizado no último domingo, por exemplo, aconteceu de portões fechados. Os governos sugerem que grandes eventos sejam realizados sem a presença de público. E isso chegou à ​Champions League.

A partida de volta entre PSG e Borussia Dortmund, que garante vaga para as quartas de final da competição, não contará com torcedores. O Parc des Princes deve está vazio para o grande duelo.

A informação foi divulgada pelas autoridades francesas. “Em aplicação das medidas anunciadas no conselho de defesa na noite passada, o prefeito de polícia decidiu que a partida entre PSG e Borussia acontecerá de portas fechados”, escreveu o ​serviço público de Paris no Twitter.

É, infelizmente não terá show dos ultras, e apoiando o PSG os 90 minutos. Jogo entre PSG x Borússia Dortmund será com portões fechados. ☹️ pic.twitter.com/khJ7Gd7kQV — Gênio Neymar Jr (fan account) (@genioneymarjr10) March 9, 2020

Thomas Tuchel, técnico do PSG, disse em coletiva de imprensa que se sente desconfortável com o surto de corona. “ Pessoalmente, não tenho medo, mas não me sinto confortável. É preocupante. Essa é a palavra certa? Então, sim, é isso. É preocupante”, disse.