A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) emitiu uma atualização de aviso meteorológico, na noite deste sábado (28), para as condições atmosféricas próximas à costa leste do Nordeste. As condições estão favoráveis à formação de nebulosidade convectivas que podem causar chuvas de intensidade moderada com algumas pancadas intensas em pontos isolados de todas as regiões do estado, principalmente no Litoral Sul e na região do Baixo São Francisco.

O Aviso chama a atenção para as pancadas intensas que podem provocar alagamento em áreas vulneráveis com deficiência de drenagem, principalmente em áreas urbanas impermeabilizadas, transbordamento de pequenos riachos e movimentações de massa em áreas de encosta.

É importante ressaltar que, como a chuva prevista para estas áreas será localizada, a precisão da localização e intensidade só poderá ser prevista com algumas horas de antecedência, mediante o monitoramento contínuo.

A Sala de Alerta segue monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento.

Fonte: Ascom Semarh