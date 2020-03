Azedou? Timo Werner toma atitude curiosa após zoeira envolvendo o Liverpool; especulações reacendem

​Grande destaque do RB Leipzig na atual temporada, Timo Werner não para de estar no centro das atenções da equipe. Autor de 27 gols e 11 assistências em 2019/2020, o alemão tem chamado a atenção de outros mercados. Muito se falou do Liverpool nos últimos dias. E foi justamente com os Reds que o atacante se envolveu numa polêmica nesta terça-feira.

Isso porque, a equipe alemã não perdeu a oportunidade de tirar um sarro da derrota do até então invicto na Premier League, diante do Watford. O Leipzig publicou um tweet contendo um GIF justamente com Werner. O que se fala, no entanto, é que o atleta não teria recebido bem a brincadeira, a ponto de deixar de seguir o seu próprio clube no Twitter.

Timo Werner unfollowed u because of this tweet Goob Job guys… keep up being edgy mfckers — Elsterglanz09 (@Elsterglanz09) March 3, 2020

Com bom clima ou não, o RB segue na luta pelo título da Bundesliga e com boa perspectiva nas oitavas de final da ​Champions League diante do Tottenham. Agora é aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos e como seu artilheiro reagirá em campo daqui pra frente.

