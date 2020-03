Pequenas suspensões de água acontecerão devido à manutenção na estação de captação

O SAAE Penedo informou no início desta tarde de segunda-feira, 09 de março, que o volume imenso de vegetação aquática vêm atrapalhando a captação de água no Rio São Francisco pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo. Devido a isso, funcionários estão tendo que realizar pequenas manutenções no sentido de livrar essas vegetações do local de captação.

Com isso, algumas pequenas suspensões de água deverão acontecer enquanto não cessar este fenômeno da natureza.

Confira na íntegra a nota do SAAE:

NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Penedo informa que devido a grande quantidade de vegetação aquática “popularmente conhecida como Balseiros e Baronesas” que vem descendo no Rio São Francisco nos últimos dias, a captação de água na estação elevatória da Rocheira, está com sua captação prejudicada, precisando assim que sejam feitas limpezas várias vezes ao dia, Com isso pequenas paradas no abastecimento serão realizadas para que as manutenções sejam feitas, preservando assim a segurança dos funcionários que realizam a tarefa.

É importante ressaltar que as aparições dessa vegetação indica que o nível do Rio São Francisco aumenta.

Serviço Geológico do Brasil (CPRM) emitiu um boletim do Sistema de Alerta Hidrológico informando a previsão de deslocamento da cheia do rio São Francisco. O boletim tem como base o pico de vazão atingindo na madrugada desta sexta-feira (6) na cidade de Pirapora (MG). Esta é a maior cheia registrada no Velho Chico em 2012.

Da Redação com informações do SAAE e Agência Sertão