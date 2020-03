Banco Itaú abre mais de 100 vagas de emprego no Brasil; Saiba mais!

O Itaú Unibanco, criado em 2008, maior banco privado do Brasil, tendo sede na cidade de São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil. De acordo com a plataforma oficial de vagas, são 115 oportunidades de emprego abertas.

Ainda segundo o portal oficial, as vagas são para diversos cargos, seja para quem tem nível superior cursando ou completo diferentes graduações e também para estágio, júnior trainee, gerência, supervisão/coordenação e sênior.

Presente em 21 países, o banco possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior e 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. Em 2016, a carteira de ativos do Itaú atingiu R$ 1,43 trilhão – a maior do país.

O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis.

Além da América do Sul, o Itaú Unibanco possui operações nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.

Confira alguns dos cargos abertos:

Cargos disponíveis

Analista e Suporte TI PL – PCD

Estágio Itaú Rede

Analista de Finanças Jr – PCD

Gerente de Relacionamento PF

Coordenador Engenharia TI

Analista de Engenharia TI SR – Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro

Analista de Arquitetura TI SR – Cloud

Programa Estágio Itaú Unibanco – Transformação Digital

Executivo NCC 4

Jovem Aprendiz

Gte REL Pers I

Assistente Administrativo

Engenheiro de Dados Sênior

Analista de Política de Cobrança SR

Caixa Bancário – PCD

Analista de Marketing Pleno

Operador de Negócios ITC

Analista de Operações de Câmbio jr

Gerente de Contas ITC

Analista de Negócios Digitais SR – Cartão Branco

Benefícios oferecidos pelo banco

Home office

Convênio com empresas parceiras

Participação nos Lucros ou Resultados

Vale alimentação

Previdência Privada

Horário flexível

Restaurante interno

Seguro de vida

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio-creche

Descontos em produtos

Auxílio-academia

Auxílio-desenvolvimento

Vale-refeição

Vale-transporte

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar o site oficial de vagas da empresa, no site trabalheconosco.vagas.com.br/itauunibanco. No portal, o candidato poderá conferir todos os cargos que estão disponíveis, em que localidade são ofertadas e os requisitos necessários para ocupar cada uma.

Para se inscrever é necessário cadastrar currículo.