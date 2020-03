Barça pensa em reforços para a próxima temporada; brasileiro está na mira

​Sem a bola poder rolar por conta do coronavírus, o que resta para os clubes é trabalhar nos bastidores e ir em busca de se reforçar. O ​Barcelona é um desses. A diretoria dos catalães buscam por até quatro jogadores, incluindo o nome de um brasileiro, informou o jornal ​Sport.

Um dos nomes que são tratados como prioridade pelo Barça é o lateral-esquerdo Alex Telles, do Porto. Na posição, o time conta com Jordi Alba como titular, e Junior Firpo como suplente. O reserva não vem agradando ao técnico Quique Setién.

Pensando nisso, o nome do brasileiro ganhou força no Camp Nou. O portal ​zezozero havia noticiado que Telles não tem interesse em renovar seu contrato com o clube português, que se encerra em junho de 2021. O Porto já se prepara para uma oferta e possível venda do jogador. Sua cláusula é de € 40 milhões.

FC Barcelona teria entrado em negociações com o FC Porto pelos serviços de Alex Telles, avança o diário ‘Sport’.

O lateral brasileiro tem uma cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros. pic.twitter.com/HXqvJBhwEe — Mercado da bola ( Admin:Robson ) (@RobsonNunesMB) March 23, 2020

Neymar também é outro objeto de desejo dos espanhóis. A imprensa local dá como certo o interesse do clube pelo atacante do PSG.