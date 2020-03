Barcelona deve fazer proposta por atacante da seleção argentina; negócio envolve troca de jogadores

​O ​Barcelona já busca no mercado um substituto para Luis Soares que, com 33 anos, pode estar próximo de sua aposentadoria, ou até mesmo sair do clube catalão. O favorito ao posto é parceiro de Messi na seleção argentina, o que pode pesar na contratação.

De acordo com o Jornal Sport, a diretoria do Barça está disposta a pagar 70 milhões de euros para a inter de Milão por Lautaro Martínez . O negócio também envolve dois jogadores: Aruro Vidal e Nelson Semedo.

O que se especula também é o salário que o Barcelona deve oferecer à Lautaro. Os valores giram em torno de 7 milhões de euros por temporada.

Lautaro Martinez, O SONHO que pode ser tornar realidade.

22 anos

Argentino

Posição : CA Um garoto que tem o perfume que a bola gostar, um dos melhores da posição no mundo.

Lautaro tem todos quesitos necessários para ser o 9 que o Barcelona precisa. pic.twitter.com/3dxWFKUqa9 — Papo Culé (@PapoCule) February 28, 2020