Barcelona deve receber proposta da Premier League por Griezmann, diz jornal

​Ao longo desta semana, diversos veículos da grande imprensa europeia noticiaram que o Barcelona pretende negociar, já na próxima janela, ​o francês Antoine Griezmann. Contratado por 120 milhões de euros ao final de 2018/19, o atacante não gerou o impacto esperado pela diretoria catalã em sua primeira temporada no clube, que teme um novo ‘prejuízo’ de altas proporções como vem vivendo com ​Coutinho.

Para alívio do clube blaugrana, os dois jogadores ainda têm mercado, em especial Antoine Griezmann, que era ‘objeto de desejo’ de diversos gigantes antes de rumar à Catalunha. De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, um desses grandes clubes do Velho Continente está de olho no desenrolar da situação envolvendo o francês: o Manchester United.

Ainda de acordo com a fonte citada, o maior campeão inglês deve formalizar uma proposta para fechar com o camisa 7 na próxima janela de verão, caso o Barcelona confirme, de fato, suas intenções de negociá-lo. Especula-se que os catalães estão dispostos a ouvir ofertas a partir dos 100 milhões de euros.