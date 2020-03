Barcelona e Bayern de Munique têm interesse em jovem zagueiro brasileiro, diz jornal

Paralisada em sua reta final em virtude da pandemia de ​coronavírus, a temporada 2019/20 não tem previsão/data para ser concluída no Velho Continente. Apesar do cenário de incertezas, os grandes clubes europeus tentam alinhar seus respectivos planejamentos pensando em um futuro próximo, o que inclui observar o mercado com mais atenção e mapear reforços em potencial para a próxima temporada.

Barcelona e Bayern de Munique, dois dos maiores clubes do mundo, pretendem qualificar seus sistemas defensivos para 2020/21. Contudo, de acordo com o jornal catalão ‘Sport’, os dois têm um alvo em comum: trata-se do brasileiro Luiz Felipe, zagueiro de 23 anos que atualmente defende a Lazio, vice-líder da ​Série A Tim 2019/20.

Formado nas categorias de base do Ituano, Luiz Felipe chegou ao clube da capital italiana na temporada de 2016/17, sendo imediatamente emprestado ao modesto Salernitana. Tem sido melhor aproveitado por Simone Inzaghi, treinador laziale, na atual temporada. Seu contrato é válido até junho de 2022, e seu valor de mercado é avaliado em 20 milhões de euros, de acordo com o site ​Transfermarkt.