Barcelona frustra fãs com ‘frieza contratual’ em meio a gesto coletivo solidário; entenda

​Entre campeonatos paralisados e grande parte da população mundial vivendo em regime de isolamento/quarentena – especialmente na Europa, onde a pandemia de ​coronavírus vem apresentando seus piores números de momento -, o youtuber Ibai Llanos, da Espanha, teve uma ideia de entretenimento bem interessante: o LaLiga Challenge, com um jogador de cada equipe da edição de 2019/20 de ​LaLiga participando de um torneio de FIFA com 20 times. Se acontecer sem problemas, pode ser um dos torneios de FIFA de maior sucesso de todos os tempos. Contudo, para a decepção dos fãs catalãs e entusiastas da iniciativa, o Barcelona já ‘furou’ sua participação no game.

O lateral canterano Sergi Roberto, fã declarado de games/jogos virtuais, seria o representante do gigante da Catalunha no torneio. Sua participação, no entanto, foi vetada por setores do alto escalão do clube. O motivo? O Barcelona tem contrato de exclusividade com a Konami (desenvolvedora do PES), principal concorrente da EA Sports (desenvolvedora do FIFA).

Tudo que for arrecadado no torneio LaLiga Santande Challenge será doado para a luta contra o coronavírus. — Tatiana Mantovani (@tatimantovani) March 21, 2020