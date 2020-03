Barcelona perde para o Real Madrid e se assusta com ‘fantasmas’ do passado

​Neste domingo (1º), o Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada da La Liga e reassumiu a ponta da tabela do campeonato. Os dois times tiveram momentos de soberania no El Clásico , mas os madridistas fizeram uma segunda etapa melhor e bateram o arquirrival catalão.

A derrota não foi ‘avassaladora’ ou ‘acachapante’, mas assustou os adeptos do “barcelonismo”, como destaca o jornalista Julio Gomes, do ​UOL Esporte. O resultado negativo foi além dos três pontos e da liderança perdida e reaproximou o Barça de um fantasma do passado: o da inferioridade histórica ao time de Madrid.

Atualmente, os dois times se ‘equipararam’ esportivamente, mas a história apresenta um retrospecto diferente e totalmente inimaginável para boa parte dos fãs da equipe blaugrana. Porém, entre 1960 e 1990, o Barcelona ganhou apenas duas Ligas da Espanha e durante 30 temporadas disputou o posto de “segundo time” do país com Atlético de Madrid e de Bilbao.

A situação começou a mudar a partir da década de 2000, especialmente com o surgimento do craque Lionel Messi. A questão é que o camisa 10 não foi capaz de igualar o placar no último El Clásico e ainda perdeu em uma arrancada para o lateral Marcelo. O brasileiro é muito talentoso e um dos gigantes da posição, mas não tem a velocidade como ponto forte… Os catalães se assustaram: a “Era Messi” caminha para o fim?

Messi sumido, jogou nada. Real Madrid marcou muito bem o Barcelona, que outra vez jogou muito abaixo. Vinícius que até então tinha errado tudo no ataque foi premiado com um gol desviado — Erick Bruno (@erickbruno1) March 1, 2020

No total, o Barcelona ganhou 15 dos 30 clássicos contra o Real Madrid desde o surgimento do gênio argentino e assim, pela primeira vez na história, tornou comum vencer o maior clube do planeta. O sonho tinha se tornado realidade e o Barça conseguiu durante boa parte deste período ser mais temido e melhor do que o arquirrival.

Agora, os novos torcedores do clube catalão temem que o que foi dito no passado seja novamente rotina: “o velho Real Madrid vai sempre ganhar do velho Barcelona”. Aos 32 anos, Messi ainda tem muita bola para jogar, mas o tempo voa e os blaugranos ainda não apresentaram o eventual sucessor e possível “herói” que vai evitar que se repita no futuro o que era normal no passado.