Barcelona pode entrar na briga com Liverpool por destaque do Leipzig

​O Liverpool busca no mercado um atacante para melhorar ainda mais seu setor ofensivo. Um nome está no topo da lista de preferências do clube inglês. Porém, o Barcelona pode entrar forte da disputa pelo jogador, que vem se destacando na temporada atual.

A briga é pelo atacante ​Timo Werner, do Leipzig. Com 27 gols marcados em 35 jogos, o jovem de 24 anos parece interessar também ao clube catalão, informou o site ​Mundo Deportivo. A cláusula do jogador gira em torno de 60 milhões de euros.

Os Reds ainda são favoritos para levar o jogador, pois o Barça trata Timo como segunda opção. A prioridade do clube espanhol no momento é Lautaro Martínez, da Inter de Milão. Caso as negociações com o argentino não tenham um final feliz, a alternativa é o jovem alemão.

Correndo por fora, também vem a Inter. Com uma possível saída de Lautaro, existe uma possibilidade do clube italiano tentar o atacante do Leipzig. Neste caso, a situação é mais difícil por conta da concorrência.

A queda na qualidade entre as primeiras escolhas do Liverpool e as opções de reservas é muito grande. É por isso que Timo Werner, do RB Leipzig, está tão alto na lista de metas de transferências do clube para este verão. [James Pearce]

Portais esportivos da Inglaterra dizem que Jurgen Klopp deseja fechar o mais rápido possível a compra do atleta. A influência do treinador pode ser de extrema importância e pesar na hora da decisão de Timo.