Barcelona X Real Sociedad | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Após a derrota no El Clásico por 2 a 0, o Barcelona volta a campo pela La Liga. A equipe comandada por Quique Setién recebe o Real Sociedad no Camp Nou. Para retomar a liderança da competição nacional, o time catalão precisa vencer o duelo. Saiba tudo sobre o confronto:

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica: Barcelona x Real Sociedad Motivo: 27ª rodada da La Liga Data: 07/03/2020 Hora: 14h30 (de Brasília) Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP) Onde assistir: Fox Sports e ESPN

Prováveis escalações

Provável Barça: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti e J. Alba; Vidal, De Jong, S. Busquets e Artur; Griezmann e Messi. Provável ABC: Álex Remiro; joseba Zaldúa, Aritz Elustondo, Le Normand e Nacho Monreal; M. Odegaard, Igor Zubeldía e Mikel Merino; A. Januzaj, A. Isak e Mikel Oyarzabal

Lesionados, Dembélé e Suárez não vão para o duelo. Porém, alguns jogadores do Time B do Barça ao elenco principal. Já o time comandado por Imanol Alguacil deve ir para o confronto com uma formação semelhante dos últimos jogos.

O Real vem embalado com os resultados recentes. O clube venceu os seis últimos jogos que disputou, entre Campeonato Espanhol e Copa do Rei.

Últimos cinco jogos

5 coisas: Real Sociedad ostenta estatísticas perigosas contra o Barcelona. Canal: Notícias Liga Espanhola — BrazilianEplayer (@BrazilEplayer) March 5, 2020

Barcelona Real Sociedad Real Madrid 2 x 0 Barcelona (01/03) Mirandés 0 x 1 Real Sociedad (04/03) – Copa Napoli 1 x 1 Barcelona (25/02) – UCL Real Sociedad 1 x Real Valladolid (28/02) Barcelona 5 x 0 Eibar (22/02) Real Sociedad 3 x 0 Valencia (22/02) Barcelona 2 x 1 (19/02) – Sula Real Sociedad 2 x 1 Mirandés (13/02) – Copa Betis 2 x 3 Barcelona (09/02) Real Sociedad 2 x 1 Ath. Bilbao (09/02)

A última vez que Barcelona e Real Sociedad se encontraram na La Liga, o placar terminou em 2 a 2. No Camp Nou, os mandantes são favoritos para o duelo, já que registram seis vitórias nos últimos seis confrontos.