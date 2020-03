A Prefeitura de Penedo iniciará nesta quinta-feira, 26 de março, a partir das 12h, barreiras sanitárias nos acessos à cidade penedense. Serão pelo menos três pontos de impedimento para evitar a propagação do coronavírus (COVID-19). Uma será localizada na AL-102, outra na AL-101 Sul, e também um outro bloqueio no Porto das Balsas.

De acordo com informações, profissionais da saúde e forças de segurança estarão presentes no local para monitorar pessoas que entram na cidade. Na barreira, todos os motoristas e passageiros passam por medição de temperatura, além de serem analisados se apresentam alguns sintomas que possam se enquadrar como caso de coronavírus.

Penedo faz divisa com Sergipe, estado que está no momento com 16 casos confirmados, sendo 2 em Propriá, município 40,5km distante da cidade penedense. Outro ponto é na AL-102, que dá acesso também ao município de Porto Real do Colégio, este mesmo que teve 1 caso confirmado nesta quara-feira (25) e ainda possui mais um em investigação. Já a AL-101 Sul liga Penedo as cidades de Piaçabuçu, Feliz Deserto e Coruripe.

Da Redação