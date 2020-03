Baseado em promessa da CBF, presidente da FERJ se pronuncia sobre desfecho do Carioca

​O Campeonato Carioca de 2020 terá o seu desfecho dentro das quatro linhas. Isso é o que garante Rubens Lopes, atual presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Em entrevista concedida ao ​UOL Esportes, o mandatário cravou que não há a menor possibilidade da competição ser decidida nos tribunais ou cancelada, afirmação baseada em uma promessa feita pela Confederação Brasileira de Futebol às entidades locais.

“O Campeonato Carioca será decidido no campo, tão logo seja possível o retorno aos treinos. Não se trabalha com essa hipótese [cancelamento da competição]. Até porque recebemos a afirmação da Confederação Brasileira de Futebol de que serão disponibilizadas datas para finalização”, afirmou.

Ainda de acordo com Rubens Lopes, haverá uma reunião online na próxima semana, com a participação de representantes dos clubes, para discutir a possibilidade de um retorno antecipado: “Na próxima quarta-feira, dia 1º de abril, haverá uma reunião online com os clubes para avaliação. Numa análise de tendências e possibilidades, prevalecendo as diretrizes do isolamento vertical, haverá busca de um entendimento com os atletas para a hipótese de retomada das atividades após o retorno das férias. Tema para análise e reflexão”, concluiu.