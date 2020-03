Bayern ou Barcelona? Jornal aponta outro destino possível para Coutinho

​Vivendo um momento de instabilidade nas finanças e ainda sonhando em repatriar ​Neymar, o Barcelona sinaliza algumas mudanças consideráveis em seu elenco para 2020/21. Um dos jogadores que o clube catalão deseja negociar para fazer caixa e abrir espaço na folha salarial mensal é o meia ​Philippe Coutinho, atualmente emprestado ao Bayern de Munique.

O sonho do gigante da Catalunha era que os alemães ativassem a opção de compra ao final do período de empréstimo, mas isso não acontecerá: o brasileiro até vem fazendo bons jogos pelo Bayern de Munique, mas nada suficiente para convencer os dirigentes bávaros a pagar 120 milhões de euros em sua aquisição definitiva.