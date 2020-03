Bela notícia! Football Manager 2020 ficará disponível gratuitamente; entenda

​Um dos games mais famosos e adorados pelos fãs de futebol é o Football Manager, onde você assume a posição de manager de um clube, concentrando as responsabilidades de treiná-lo e administrá-lo em suas decisões de gerência.

Produzido desde 2005, ​o jogo estará disponível gratuitamente para seus adeptos durante a próxima semana. A iniciativa é uma cortesia por parte da Sports Interactive, desenvolvedora do game, como um ‘escape’ para os fãs de futebol em meio à pandemia do ​coronavírus , que vem obrigando milhões de pessoas a permanecerem isoladas em suas casas.