Benfica anuncia acordo com Pedrinho e dá detalhes do negócio; atleta ainda defenderá o Corinthians

​Agora é oficial! O meia-atacante Pedrinho foi confirmado como novo reforço do Benfica! Depois de realizar exames médicos, o jogador de 21 anos assinou contrato por cinco temporadas com o clube português, e a multa rescisória será de 120 milhões de euros.

Pedrinho foi embora do corinthians, vou chorar sangue no banho de hoje — punk emo antifa (@MathieMathieus) March 11, 2020

Como a janela de transferências internacionais está fechada, o jogador, segundo nota do clube, seguirá defendendo o ​Corinthians até a reabertura do mercado e se reapresentará na Europa para o início dos trabalhos visando à temporada 2020/2021. A tendência, porém, é de que ele se despeça após o Paulistão para tratar de sua mudança. “ É um passo muito importante. Me sinto muito realizado por poder estar em um grande clube. É uma grande oportunidade para mim, para poder mostrar o meu futebol e só tenho a agradecer ao presidente pela oportunidade. Mostrar o meu talento é o que mais quero”, disse Pedrinho à TV oficial da equipe de Lisboa.

Mais uma vez a gente dependendo do outro clube pra saber tudo sobre uma transparência. Não adianta soltar nota oficial, omitindo informações. É patético o que essa gestão faz. Pedrinho foi vendido por €20m e fica até o meio do ano. Boa sorte ao atleta formado no terrão. — Live Corinthians (@corinthianslive) March 11, 2020

Esta será a primeira experiência do meio-campista fora do Brasil, a expectativa é por uma rápida adaptação. “S ei que é uma das maiores oportunidades da minha vida. Vou dar o meu melhor, sempre com os pés no chão, para conquistar todos com o meu futebol”, completou. Pedrinho chegou ao Timão aos 14 anos, passando por todas as etapas de formação até chegar ao profissional. Na equipe de cima, conquistou um Campeonato Brasileiro e três Estaduais.

Foto Tânia Paulo / Benfica / Divulgação