BID musical? Time paulista registra funkeiro MC Livinho como atleta profissional

​No início da tarde deste sábado (7), as redes sociais brasileiras testemunharam mais um épico ‘rolê aleatório’ no mundo do futebol. Famoso por sua carreira musical, Oliver Decesary dos Santos, popularmente conhecido como MC Livinho, foi registrado no Boletim Informativo Diário da CBF como atleta profissional do Osasco Audax (SP). Isso significa que o musicista/jogador está legalmente apto a estrear com a camisa do clube paulista, que disputará a Série A2 do Estadual.

Ainda não dá para cravar se é uma movimentação ‘verdadeira’ ou uma jogada de marketing, já que nenhuma das partes se pronunciaram sobre a situação. O fato é que MC Livinho já havia chamado atenção de fãs de futebol por se brilhar nas tradicionais ‘peladas beneficentes’ de fim de ano. Em amistoso disputado em 2016, na Vila Belmiro, o funkeiro anotou cinco gols.

O MC Livinho foi registrado como jogador do Osasco Audax e já pode disputar as partidas da Série A2 do Paulistão. Quem já viu as peladas dos artistas de fim de nada sabe que ele tem noção de bola, mas ser registrado como profissional é muito aleatório, não? pic.twitter.com/ZwpDLXrZjN — Luiz Teixeira (@luizteixeira) March 7, 2020

​​Crédito da foto de cobertura: Djalma Vassão/Gazeta Press