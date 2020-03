Binacional (PER) x São Paulo | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Último dentre os brasileiros com estreia programada, o São Paulo inicia sua jornada pela ​Copa Libertadores 2020 na próxima quinta-feira (5), quando visita o ‘desconhecido’ Binacional, do Peru. Será a primeira participação do clube peruano na competição continental, enquanto o Tricolor Paulista sonha com o tetracampeonato. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto de extremos:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Binacional (PER) x São Paulo​ ​Motivo: ​Primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2020 ​Data: ​05/03/2020 ​Hora: ​21h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Guillermo Briceño Rosamedina, em Juliaca (PER) ​Árbitro: ​José Méndez (PAR) ​Onde assistir: ​Facebook Watch

Prováveis escalações

​Provável Binacional: ​Fernández; Madrid, Pinchi, Esquivel e Reyes; Ojeda, Hayashida, Lacherre, Manco e Polar; Iraola. ​Provável São Paulo: ​Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Pato e Vitor Bueno.

Com todo seu elenco à disposição, o Binacional vai a campo com seu time titular completo. O grande destaque individual da equipe peruana é o atacante Marco Aldair Iraola, que já soma quatro gols em cinco partidas disputadas pelo campeonato nacional.

Pelo lado do ​São Paulo, Fernando Diniz recebeu uma boa notícia no início da semana: Antony treinou normalmente e terá condições de jogo no Peru. É bastante provável que o garoto saia jogando entre os titulares, inclusive. No mais, nenhuma mudança em relação à equipe que vem atuando no Paulistão 2020.

Últimos cinco jogos

​Binacional (PER) ​São Paulo ​Real Garcilaso 0 x 2 Binacional (03/02) ​São Paulo 1 x 1 Novorizontino (03/02) ​Binacional 2 x 4 Melgar (08/02) ​Santo André 2 x 1 São Paulo (09/02) ​César Vallejo 0 x 2 Binacional (14/02) ​São Paulo 0 x 0 Corinthians (15/02) ​Binacional 2 x 0 Cajamarca (21/02) ​Oeste 0 x 4 São Paulo (22/02) ​Carlos Stein 1 x 1 Binacional (01/03) ​São Paulo 2 x 1 Ponte Preta (01/03)

Força ascendente no futebol local, o Binacional começou sua participação no Campeonato Peruano com uma campanha sólida: três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos. Atua na cidade de Juliaca, a 3.200m de altitude.

O Tricolor Paulista começou o ano com boas atuações, ​mas resultados irregulares/ruins. Nas últimas semanas, no entanto, houve boa evolução no quesito finalizações e as vitórias começaram a aparecer. O momento é positivo no Morumbi.

Binacional e São Paulo estão no grupo D da Copa Libertadores, que ainda conta com o temido River Plate (ARG) e com a LDU (EQU). Chave com três campeões continentais.