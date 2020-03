Boa alternativa? Clube do interior oferece estádio para Grêmio mandar jogo da Libertadores

No próximo dia 21 de abril, o ​Grêmio receberá a Universidad Católica (CHI), duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da ​Libertadores. Esta partida, no entanto, ainda não tem local definido de realização: o clube gaúcho vive um incômodo impasse logístico, já que sua Arena sediará, neste mesmo dia, o show da banda ‘Metallica’.

A primeira ideia levantada e debatida foi o deslocamento do evento não-esportivo para o ​Beira-Rio, casa do arquirrival Internacional. O Colorado estará fora do Rio Grande do Sul nesta data, já que sua tabela reserva duelo contra o América de Cali, na Colômbia. Trata-se do arranjo menos nocivo estruturalmente: o Tricolor jogaria em sua casa, na data certa e com sua torcida, enquanto os fãs que já adquiriram ingresso para o show não seriam lesados por adiamento ou mudança de cidade. O desafio, no entanto, mora no acordo entre as partes.

Em meio ao imbróglio, o presidente do Caxias-RS, Paulo César Santos, ofereceu o Estádio Centenário ao Grêmio para a realização da partida pela Libertadores. Como destaca a ​Gaúcha ZH, o mandatário acredita que o local em Caxias do Sul precise de poucos ajustes para receber um duelo continental. Apesar da proposta do dirigente essa alternativa parece mais improvável, já que apenas Beira-Rio e Arena estão homologados na Conmebol como sedes de confrontos da competição.