Estado de Alagoas aumentou para 17 casos confirmados do COVID-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, neste domingo (29/03), que Alagoas tem 17 casos confirmados da Covid-19. Os dados constam do Boletim Epidemiológico 23, emitido pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

Dos casos confirmados em Alagoas, 13 residem no Estado, sendo 12 em Maceió, e um em Porto Real do Colégio. Os outros quatro casos confirmados no Estado, moram no Rio de Janeiro (2) e Brasília (2).

Com relação aos casos descartados por meio de exames laboratoriais, o Boletim Epidemiológico do Cievs informa que são 264. Quanto aos casos em investigação para a Covid-19, Alagoas tem 294.

Em Penedo, o boletim informou o segundo caso descartado na cidade. Devido o caso ser notificado pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió, local onde a pessoa residente de Penedo foi atendida, a Secretaria Municipal de Saúde de Penedo não colocou o caso como em investigação, já que ficou ciente por meio do boletim da SESAU.

BAIXE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

O Brasil registrou neste domingo (29) 4.256 casos confirmados de coronavírus. De acordo com as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país até as 16h, o número de óbitos aumentou de 114 para 136 em 24h.

As mortes estão localizadas nos estados do Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (5), Pernambuco (5), Piauí (1), Rio Grande do Norte (1), Rio de Janeiro (17), São Paulo (98), Distrito Federal (1), Goiás (1), Paraná (2), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (2).

Fonte: SESAU