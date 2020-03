Boletim mostra que Alagoas tem 38 casos suspeitos para Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, nesta quinta-feira (19/03), que Alagoas tem 38 casos suspeitos em investigação para Covid19, segundo dados apresentados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, da Sesau. Dos 38 casos, 32 deles estão localizados em Maceió; quatro em Palmeira dos Índios; e dois em São Miguel dos Campos. Houve o descarte de 29 casos.

Os contatos dos casos suspeitos estão sendo monitorados pela equipe do CIEVS/Sesau, da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió e as vigilâncias dos respectivos municípios.

A Secretaria de Estado da Saúde tem reiterado a necessidade de que a pessoa com histórico de viagem recente ao exterior ou aos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte e/ou que tenha tido contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19 e não apresente sintomas, permaneça em casa em isolamento voluntário. No caso de apresentar sintomas respiratórios e febre, buscar atendimento em unidade de saúde, hospitais privados ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAS).

Casos confirmados – A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) confirmou nesta quinta-feira (19) que foram confirmados por diagnóstico laboratorial realizados na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mais três casos em Alagoas da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Até quarta (18), o Estado registrava apenas um caso detectado em um homem, alagoano, de 42 anos, com história de viagem para a Itália, com retorno em 03 de março.

As outras pessoas infectadas pela Covid-19 são duas do sexo feminino e uma do sexo masculino, com idades entre 21, 25 e 44 anos. Os três são considerados como casos importados, pois registraram história de viagem, referindo passagem pela Itália, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Marrocos e Inglaterra.

Fonte: SESAU