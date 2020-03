Bom negócio? Ex-clube de Alexandre Pato é colocado à venda de graça

​Já pensou em adquirir um clube de futebol a custo zero? Um clube chinês, por onde passaram jogadores brasileiros como Jadson, Luis Fabiano e Alexandre Pato, está sendo colocado a venda de graça. As informações são do portal ​O Tempo.

O Tianjin Tianhai, da primeira divisão do país oriental, passa por dificuldades financeiras após a ex-dona do clube, a companhia farmacêutica Quanjian, se envolver em escândalos de fraudes na China.

Mesmo estando na elite do campeonato nacional, a equipe não pode disputar a competição. Atualmente, o plantel está reduzido, pois 13 jogadores deixaram o clube e nenhum outro foi contratado.

Nas redes sociais, o time lançou uma nota para falar do momento. “O clube alcançou um momento crítico e, para manter a posição de luta na Superliga Chinesa, após considerações cuidadosas, tomou uma decisão difícil. Vamos transferir 100% do clube com taxa zero. “

As dívidas giram na casa dos R$ 676 milhões. Quem decidir administrar o time, terá que quitar os altos valores. A receita do clube é de R$ 466 milhões. Porém, os interessados passarão por uma análise da atual gestão.

”A Superliga Chinesa anunciou esta quinta-feira que o Tianjin Tianhai se encontra à venda por… 0€.” – siga lá investir nos chinocas — o meu nome é branco e o teu qual é (@yaobranco) March 5, 2020

A venda não deve acontecer tão rápido. O país é o principal centro da epidemia de Coronavirus, o que fez com que todos os eventos esportivos fossem cancelados. Mais de 3 mil pessoas foram mortas por conta da doença. Não há data para a bola voltar a rolar para os chineses.