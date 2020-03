Bom ou ruim? O ‘saldo’ da suspensão do calendário para os grandes clubes da Europa

​O que ainda não parou, vai parar. Esse é o panorama do futebol mundial de momento, diante da ​nova pandemia que se espalha pelos quatro cantos do planeta. Como você pode conferir ​aqui, todos os campeonatos nacionais e continentais em solo europeu foram suspensos, ao passo que FIFA/UEFA ainda debatem o que será feito com a Eurocopa 2020.

Não há nenhuma dúvida de que a paralisação geral é a medida preventiva lógica e correta em meio à crise. Contudo, vale um exercício de imaginação: quem foram os principais afetados e os principais beneficiados no Velho Continente pela interrupção da temporada? Em seu blog no ​UOL Esportes, o jornalista Júlio Gomes apontou quem pode se dar bem ou mal com a repentina mudança de curso no calendário. Confira:

Quem pode se dar bem?

Juventus

É bem verdade que a gigante italiana vinha de grande atuação e vitória sobre a arquirrival Inter de Milão, em confronto direto pela liderança da Serie A. Mas é fato também que o time de Turim não vinha jogando bem e estava em desvantagem na eliminatória da ​Champions contra o Lyon. Ter que reverter uma eliminatória sem público nas arquibancadas seria péssimo para a Juve.

Tottenham

Distante da briga por competições europeias via ​Premier League, fora da disputa pela Copa da Inglaterra e eliminado de forma categórica pelo RB Leipzig na Champions, o time londrino vive momento de grande turbulência. Momento de ‘juntar os cacos’, tentar recuperar os contundidos (Harry Kane e Son Heung-min) e voltar, quando o calendário retornar, melhor.

Real Madrid e Barcelona

Os dois gigantes do futebol espanhol vivem momento irregular, oscilando demais em atuações e dando um a outro, rodada após rodada, novas esperanças de título em La Liga. Os tropeços incomuns no Espanhol por merengues e catalães promovem uma disputa pela taça nivelada por baixo. Os trabalhos de Zidane e Setién estão sob questionamento, é claro.

Quem pode se dar mal?

Paris Saint-Germain

Líder do Campeonato Francês e finalista da Copa da França, o time da capital teve como seu último jogo oficial a remontada sobre o Borussia Dortmund pelas oitavas da Champions. Não há dúvida de que o clima era altamente positivo nos vestiários. O trabalho durante a pausa precisa ser para esta ‘chama’ do elenco parisiense não se apague e o foco se mantenha.

Liverpool

A situação da equipe de Jürgen Klopp é dúbia, na verdade. A pausa pode ser boa, já que vem de resultados ruins/irregulares e uma eliminação na Champions. Mas também pode ser muito ruim, já que o clube estava a poucas vitórias de sacramentar o tão sonhado título inglês. Qual será a ‘versão’ do Liverpool que veremos quando o calendário voltar?

Bayern de Munique

O gigante da Baviera vinha trucidando seus adversários em solo alemão e emplacou um sonoro 3 a 0 sobre o Chelsea no jogo de ida das oitavas da Champions. Em resumo, a equipe de Flick estava ‘sobrando’, produzindo demais ofensivamente. A pausa pode esfriar os ânimos no clube. A única boa notícia é que, agora, terão tempo hábil para recuperar o lesionado ​Lewandowski.

Manchester United

Após um terrível começo de temporada, os Red Devils começavam a se encontrar sob a batuta de Ole Gunnar Solskjaer. Vitórias consecutivas na Premier League e goleadas da Liga Europa ilustravam o momento positivo do maior campeão inglês, especialmente ofensivamente. Será que o mesmo ímpeto se manterá após o retorno?