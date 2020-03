Bom para todos? Por Lautaro, Barça estuda alternativa de negócio que é do agrado da Inter

A pandemia de coronavírus, que obrigou praticamente o mundo todo a parar suas atividades, atinge naturalmente o futebol. E clubes grandes da Europa estão preocupados em achar alternativas para reforçar seus elencos de olho na próxima temporada.

O Barcelona, por exemplo, quer tirar Lautaro Martínez da Inter de Milão, mas já se mostra consciente de que dificilmente terá dinheiro para pagar a multa de 111 milhões de euros. Por isso, segundo o jornal ​Sport, surge uma possibilidade que pode ser boa para todos os lados.​ A ideia de fazer uma troca de jogadores é encarada como tendência, e o time blaugrana pensa em envolver até três nomes na negociação. Como os italianos sabem da impossibilidade de rivais chegarem ao valor pedido, começam também a escutar tais propostas.

Aliás, mesmo que o clube não queira se desfazer do atacante argentino, se vê diante da oportunidade de, também, acabar com carências do plantel em um mercado que será bem diferente do “normal”. Fala-se, por exemplo, que o meio-campista Arturo Vidal é alvo do técnico Antonio Conte desde janeiro. ​Outro nome especulado é o do brasileiro Arthur. Além de volante, a Inter precisa de laterais, zagueiros e pontas. Ou seja, Lautaro, mesmo em alto nível, vira naturalmente bola da vez para sair e possibilitar ao treinador a chegada de atletas de peso.