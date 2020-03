Bombeiros de Penedo ajudam população de Santana do Ipanema após enchente

O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) resgatou pelo menos 70 pessoas que moravam às margens do riacho e tiveram suas casas invadidas pela água, ficando desabrigadas pelos transbordamentos do riacho Camoxinga e do rio Ipanema. Os militares do 9º Grupamento de Santana do Ipanema (GBM) trabalharam na operação que contou com o apoio de equipes do CBM de Delmiro Gouveia, Arapiraca e Penedo.

Segundo o comandante geral da corporação, coronel André Madeiro, 33 militares foram deslocados para atender o chamado e foram utilizadas sete viaturas de salvamento.

“Nós encaminhamos os desabrigados para a Paróquia de São Cristóvão, que tem capacidade para receber 150 pessoas. Também foram encaminhadas algumas pessoas para a Universidade Estadual de Alagoas (Uneal). Tivemos muitos desabrigados durante a noite, mas tem muita gente desalojada, então o número de vítimas deve ser bem maior”, afirmou o comandante.

As águas do rio Ipanema começaram a baixar e tanto os militares do 9º GBM quanto a Defesa Civil do município estão monitorando o nível do rio de hora em hora. A população que mora às margens já foi alojada em um local seguro.

O governador Renan Filho vai visitar a cidade de Santana do Ipanema na tarde de hoje para acompanhar o trabalho de assistência às vítimas.

Monitoramento do Vale do Mundaú

O Corpo de Bombeiros, em conjunto com as salas de Alerta das Defesas Civis Estadual e Municipais, também está realizando o monitoramento do Vale do Mundaú tanto em União dos Palmares quanto em São José da Lage e Santana do Mundaú, verificando o aumento do nível dos rios Mundaú e Canhoto, que também já estão chegando ao limite de transbordamento.

O aumento do limite desses rios está relacionado às chuvas que estão afetando as cidades pernambucanas de Canhotinho e Garanhuns. Segundo o alerta da Defesa Civil de Pernambuco, está previsto um volume grande de chuva para os próximos dias.

Dando continuidade ao monitoramento, o comandante da corporação, coronel André Madeiro, fez um sobrevoo na manhã desta quinta-feira (26) nas regiões do Vale do Mundaú em União dos Palmares, Murici, São José da Laje e Santana do Mundaú para verificar a situação de momento.

