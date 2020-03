Borussia Dortmund x Schalke 04 | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Enquanto todas as principais ligas do Velho Continente determinaram paralisação por conta do surto de ​coronavírus, o Campeonato Alemão manteve sua rodada de fim de semana, ao menos a princípio. Com portões fechados, Borussia Dortmund e Schalke 04, arquirrivais ferrenhos, se enfrentam pela rodada 26 da competição. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este clássico:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Borussia Dortmund x Schalke 04 ​Motivo: ​26ª rodada da Bundesliga 2019/20 ​Data: ​14/03/2020 ​Hora: ​11h30 (de Brasília) ​Local: ​Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE) ​Árbitro: ​Deniz Aytekin (ALE) ​Onde assistir: ​Fox Sports

Prováveis escalações

​Provável Dortmund: ​Burki; Hummels, Zagadou, Piszczek; Guerreiro, Witsel, Can, Hakimi; Brandt (Hazard), Sancho, Haaland. ​Provável Schalke: ​Schubert; Kenny, Oczipka, Todibo, Nastasic, Becker; Raman, Schopf, McKennie, Matondo; Burgstaller.

Na perseguição ao líder Bayern de Munique, o Borussia Dortmund deve ir a campo com seu time titular. Eliminado da ​Champions no meio de semana para o PSG, a temporada do clube aurinegro ficou resumida somente ao campeonato nacional, ou seja, tem que apostar todas as suas fichas nele. Marco Reus e Thomas Delaney são as baixas por lesão.

Vivendo uma fase bem ruim, o Schalke quer se recuperar na temporada justamente no clássico. Para isso, precisará superar uma longa lista de ausências: Mascarell, Caligiuri, Stambouli, Salif Sané e Ozan Kabak estão lesionados, enquanto Serdar e Juan Miranda são dúvida.

Últimos cinco jogos

​Borussia Dortmund Schalke 04​ ​Dortmund 2 x 1 PSG (18/02) – Champions ​Mainz 0 x 0 Schalke (16/02) ​Werder Bremen 0 x 2 Dortmund (22/02) ​Schalke 0 x 5 RB Leipzig (22/02) ​Dortmund 1 x 0 Freiburg (29/02) ​Colônia 3 x 0 Schalke (29/02) ​Mönchengladbach 1 x 2 Dortmund (07/03) ​Schalke 0 x 1 Bayern (03/03) – Copa ​PSG 2 x 0 Dortmund (11/03) – Champions ​Schalke 1 x 1 Hoffenheim (07/03)

O Borussia Dortmund é o atual vice-líder da Bundesliga 2019/20, com 51 pontos somados. O Bayern, primeiro colocado, soma 55. A vaga direta na próxima edição da Champions League parece bem encaminha pela equipe de Lucien Favre. Competição europeia é o sonho do Schalke 04, atual sexto colocado com 37 pontos. Neste exato momento, os ‘Azuis Reais’ estariam classificados à ​Liga Europa de 2020/21.