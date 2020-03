Botafogo busca renovar com três jogadores antes da bola voltar a rolar

O ​Botafogo traça metas e espera resolver a situação de alguns jogadores antes da bola voltar a rolar. Três peças importantes do time encerram seus contratos no fim do ano e, por conta disso, a equipe carioca busca o mais rápido renovar seus vínculos. As informações são do ​UOL.

O primeiro é o zagueiro Marcelo. Após conquistar a titularidade no ano passado e continuar com bons desempenhos em 2020, o jogador espera ser mais valorizado. O clube já iniciou conversas para encaminhar o acerto, mas sem fugir da realidade.

Já a situação de Marcinho é um pouco mais complicada. Sendo um dos melhores jogadores do time na temporada passada, o lateral-direito já teve um reajuste salarial. Clube e atleta conversam para que cheguem em um acordo bom para os dois. O jogador se recupera de uma lesão no joelho e só deve retornar aos gramados daqui a alguns meses.

Cria da base do Fogão, Caio Alexandre teve problemas ao renovar sua base ainda quando estava no time de baixo, o que fez com que subisse para o profissional com o contrato perto de acabar. Com rápida adaptação e desbancando o volante Cícero, o jovem de 21 anos virou logo xodó da torcida, e o vínculo com o clube deve ser estendido em breve.

Pensando em ganhar tempo, a diretoria do Botafogo deu férias antecipadas a todos os seus atletas, já que o futebol não tem data para retornar.