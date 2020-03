Botafogo está próximo de anunciar Touré após negociação que mexeu com os bastidores

​Na terça-feira, o ​Botafogo comunicou que as negociações para a vinda de Yaya Touré, por ora, estavam encerradas. Pois se passaram quatro dias e o jogador está próximo de ser confirmado como reforço alvinegro. A verdade é que a janela do Fogão nunca se fechou para o marfinense, tanto que as conversas foram mantidas a ponto de o anúncio ser questão de tempo.

Já são meio dia na Inglaterra e o yaya não daria a resposta de manhã? — Botafogo F.R. (@GustavoBFR1) March 7, 2020

Entre um momento e outro, como apurou o ​Globoesporte.com, o vice-presidente de marketing Ricardo Rotenberg foi pego de surpresa por um contato de um dos representantes de Touré pedindo cautela e dizendo que o compromissos seria assinado. O dirigente, mesmo sem entender muito a situação, pediu via rede social que a torcida mandasse “mensagens positivas” para o provável reforço e sua esposa. Obviamente, nem tudo são flores. Durante este período final de negociações, surgiu um áudio atribuído a Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo, dizendo que “Yaya Touré está assinando agora à tarde e vem para o Botafogo para o Brasileiro” . Embora negue a veracidade da mensagem, o fato é que a mesma despertou novamente a curiosidade de todos.

Ao mesmo tempo, o vídeo montado para anunciar o atleta, pronto há mais tempo, se tornou público, quando era para circular apenas internamente . Enquanto investigam o responsável por tal ato, cartolas evitam falar sobre as conversas com Touré, mas youtubers como Felipe Neto e Marcelo Adnet, torcedores ilustres do Fogão e que se dispuseram a ajudar na negociação, voltaram à atividade nas redes sociais. No final, tudo deve dar certo, e Touré será jogador do Fogão .

