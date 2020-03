Botafogo x Bangu | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Não será nas condições ideais e imaginadas pelo clube, mas não há mais tempo a perder: após longa espera, Keisuke Honda finalmente fará sua estreia pelo Botafogo. Infelizmente, a partida contra o Bangu deste domingo (15) não terá a presença de público, medida preventiva adotada pela Federação Carioca para evitar a disseminação do ​coronavírus. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Botafogo x Bangu ​Motivo: Terceira rodada da Taça Rio 2020 ​Data: ​15/03/2020 ​Hora: ​16h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) ​Árbitro: ​Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) ​Onde assistir: ​TV Globo e Premiere

Prováveis escalações

​Provável Botafogo: Gatito; Barrandeguy, Benevenuto, Kanu, Danilo Barcelos; Caio Alexandre, ​Alex Santana, Bruno Nazário, Honda, Luiz Fernando; Pedro Raúl. ​Provável Bangu: ​Matheus Inácio; Juliano, Michel, Rodrigo Lobão, Felipe Dias; Dieyson, Josiel, Octávio e Juan Felipe; Rocha, Jairinho.

Após muita expectativa e ansiedade, Paulo Autuori, enfim, confirmou o debute de ​Honda com a camisa alvinegra. A troca ‘natural’ seria a saída de Bruno Nazário do XI titular inicial, mas o armador vive um excelente início de passagem pelo Glorioso e deve jogar lado a lado com o camisa 4. O jovem Luis Henrique pode ser o ‘sacrificado’ pela comissão técnica. Joel Carli, com dores musculares, deve desfalcar a equipe mais uma vez.

Pelo lado do tradicional Alvirrubro, o treinador Eduardo Allax não tem problemas ou desfalques para escalar sua equipe. O treinador deve repetir a mesma formação das últimas partidas, com Rocha e Jairinho formando a dupla de ataque.

Últimos cinco jogos

​Botafogo ​Bangu ​Fluminense 3 x 0 Botafogo (09/02) ​Madureira 0 x 0 Bangu (01/02) ​Náutico 1 (3) x (4) 1 Botafogo (19/02) – CdB ​Bangu 1 x 0 Macaé (08/02) ​Botafogo 2 x 1 Boavista (01/03) ​Bangu 1 x 1 Oeste (12/02) – CdB ​Flamengo 3 x 0 Botafogo (07/03) ​Bangu 1 x 0 Portuguesa-RJ (28/02) ​Botafogo 1 x 0 Paraná (10/03) – CdB ​Boavista 2 x 1 Bangu (06/03)

Com uma vitória e uma derrota em duas rodadas de Taça Rio, o ​Botafogo está ‘no bolo’ dos clubes que brigam pela segunda posição do Grupo A, liderado pelo Flamengo. Os dois rivais se enfrentaram na rodada passada, clássico que terminou com um ‘passeio’ rubro-negro na segunda etapa. O Bangu está na mesma situação do Glorioso na chave, com três pontos conquistados em seis possíveis. O revés também veio na rodada: 2 a 1 para o Boavista, vice-campeão da Taça Guanabara.