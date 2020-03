Bruno Henrique dirigia com carteira de habilitação falsa, conclui perícia

​Poucas horas após uma grande vitória pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o torcedor do ​Flamengo foi surpreendido por uma notícia nada agradável, envolvendo um dos grandes nomes de seu atual elenco.

Como noticia o ​Globoesporte, peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli concluíram que a carteira de habilitação apresentada por Bruno Henrique, na blitz do dia 29 de fevereiro, é falsa. O laudo pericial atestou que tanto a cédula do documento, quanto o número do registro da habilitação, foram forjados.

O jogador rubro-negro é aguardado nesta quinta-feira (12) na 16ª Delegacia de Polícia, situada na Barra da Tijuca, para prestar depoimento. Uso de documentação falsa configura crime, que prevê pena de até seis anos de reclusão.