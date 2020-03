‘Buraco Felipe Melo’: Palmeiras demonstra interesse em volante do Bahia

​O ​Palmeiras adotou uma postura diferente em 2020 e não tem feito ‘loucuras’ para trazer reforços para o elenco de Vanderlei Luxemburgo. O clube tem observado nomes e investido apenas em atletas que chegariam com status de titular ou que ao menos brigariam pela posição.

Atualmente, o alviverde mantém conversas com o ​lateral-direito Daniel Muñoz, do Atlético Nacional, da Colômbia, e agora, conforme o ​Palmeiras Online, demonstra interesse em adquirir o volante Gregore, do ​Bahia. Sem Felipe Melo, o time fica com poucas alternativas para a posição e precisa de uma peça de reposição.

O volante do Esquadrão de Aço tem apenas 26 anos e é visto com bons olhos pela comissão técnica do Verdão. Gregore foi o jogador com mais desarmes certos na temporada passada e a baixa idade favorecem uma eventual negociação. O atleta é considerado um grande investimento no clube paulista.

Palmeiras não tem um jogador melhor que o Gregore na marcação, vai substituir a saída do Melo e Tiago. Palmeirense criticando contratação antes de v ele jogar pelo clube é normal. — Alexandre Esporte ⓟ🐽🐷💚 (@AlexandreEspor2) March 5, 2020

Por outro lado, o Bahia entende que o camisa 26 é um dos atletas mais importantes do elenco de Roger Machado e não pretende facilitar em uma negociação. Recentemente, o diretor executivo de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, se reuniu com a Cúpula do Tricolor, mas não conseguiu avançar nas conversas.

A negociação é encarada como difícil, em vista das cifras apresentadas, e não caminhou. Porém, os times seguem negociando. Atualmente, Vanderlei Luxemburgo conta com Patrick de Paula, Gabriel Menino, Ramires, Bruno Henrique e Zé Rafael para a posição, mas nenhum tem características semelhantes às de Gregore e isso pode contar para uma nova investida.