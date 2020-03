Caiu! Após nova derrota, Adilson Batista é demitido do Cruzeiro

​O que ​quase aconteceu no último meio de semana – após revés por 2 a 0 para o CRB-AL pela terceira rodada da Copa do Brasil -, foi oficializado neste domingo (15): Adilson Batista não é mais o comandante do ​Cruzeiro. O treinador, que havia recebido uma nova chance do Conselho Gestor da Raposa, confirmou sua saída em pronunciamento oficial realizado ainda no Estádio Independência, pouco após a derrota da equipe para o Coimbra.

Adilson Batista não é mais o técnico do Cruzeiro — Samuel Venâncio™ (@samuelvenancio) March 15, 2020

“ Fui demitido pelo Carlos [Ferreira, gestor de futebol]. Estarei na torcida, deixo claro que estou chateado pelos resultados recentes, que também temos culpa. Mas a gente precisa entender o processo. Tive a coragem de pedir pra que determinados jogadores saíssem, enfrentei. Ajudei nesse processo, com o clube numa bagunça, uma desordem. Atletas tomaram conta do clube, derrubaram o Mano, meu amigo, Abel, Rogério Ceni, tomaram conta do clube. Então, você chega e tem que limpar. Dei treino, durante alguns dias, com jogadores que eu não teria, até resolver esta situação, porque não tínhamos comando. Rezo pra que o clube tenha logo um presidente. Tá precisando urgentemente. Hoje tem 8 gestores. E os oito querem tomar conta do futebol”, afirmou o técnico.

Anunciado pelo clube na reta final do ano passado, Adilson Batista somou quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas, em 15 partidas oficiais disputadas. O revés deste domingo para o antepenúltimo colocado da fase de classificação do Mineiro deixou a Raposa em posição delicadíssima pensando em mata-mata: ocupa a quinta posição com 14 pontos, a três de distância do G-4 restando mais duas rodadas por disputar.

