Caixa e BB vão ajudar empresas e famílias devido a pandemia do Coronavírus

O coronavírus está causando uma pandemia em todo o mundo, afetando também a economia. Com o objetivo de minimizar os efeitos do vírus no país, o governo está adotando um plano conjunto de medidas.

As principais medidas sendo tomadas incluem a aceleração da agenda de reformas, atuações do Banco Central para conter o dólar e desenferrujar o canal de crédito e o reforço dos bancos públicos (Caixa e Banco do Brasil) em linhas de socorro a empresas e famílias.

Também vai haver antecipação de metade do valor do 13º para aposentados e pensionistas do INSS para o mês de abril. O governo também vai reduzir as taxas de juros de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas e estender o prazo de pagamento.

Paulo Guedes, ministro da economia, ao ser questionado sobre a crise, disse que quer “blindar” os projetos prioritários e destravar negociações para as reformas encravadas pelo embate do Orçamento de 2020.

De acordo com Guedes, o seu Ministério não tem “plano B” para a economia e que a estratégia é seguir com o plano inicial já traçado e aproveitar os “ventos internacionais desfavoráveis” para “aprofundá-lo”.

Em entrevista, Guedes procurou passar uma mensagem de tranquilidade no momento de maior tensão com a queda do preço do petróleo. O declínio no preço do petróleo aconteceu depois da Arábia Saudita anunciar aumento de produção em retaliação à Rússia.

Guedes também reforçou ao presidente Jair Bolsonaro, a importância de enviar as propostas de reforma administrativa e o projeto de reforma tributária do PIS/Cofins. Em resposta, Bolsonaro declarou que era leal à política liberal de Guedes. Porém, Bolsonaro, pelo Twitter, descartou aumento da Cide combustível. O intuito seria compensar a perda na arrecadação com a queda abrupta no preço do petróleo. A medida foi considerada por especialistas.

Bancos públicos

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram que vão conceder crédito para pessoas e empresas com dificuldades financeiras decorridas do Covid-19. O objetivo é ajudar clientes e empreendedores com necessidade de capital de giro. O Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também anunciou reforço nas linhas de crédito do banco.

Pressa

O Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o governo vai precisar de outras ações além das reformas para enfrentar a atual crise. Na equipe econômica, a preocupação principal continua sendo com as articulações do Congresso.

Maia cobrou de Guedes o envio das propostas de reforma administrativa e tributária ao Congresso.

