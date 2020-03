Caixa ou Banco do Brasil: Saiba qual a melhor opção de Empréstimo para negativados

Não é fácil estar negativado e não poder ter linhas de crédito básicas, como empréstimos e financiamentos. Porém, pode ser que este artigo te apresente alternativas para resolver este problema!

São os empréstimos para negativados, especificamente dos bancos Caixa e Banco do Brasil. As taxas de juros destes bancos são mais baixas e eles também oferecem mais disponibilidade e tempo para que o cliente pague.

Confira agora qual banco oferece o empréstimo mais ideal para você.

Empréstimo Caixa

Na Caixa, os trabalhadores negativados podem conseguir boas ofertas de empréstimo ao utilizar o FGTS. Como? Trata-se da modalidade de empréstimo consignado. Isso significa que as parcelas são descontadas diretamente da conta vinculada ao FGTS.

Diferente da modalidade de penhor, onde é preciso deixar algo de valor para receber o dinheiro, essa forma de empréstimo funciona assim: o banco tem a garantia de continuar recebendo os valores, mesmo que aconteça demissão do trabalhador, justamente porque os descontos continuam acontecendo na conta do FGTS do trabalhador.

As taxas de juros variam de acordo com o número de parcelas. O prazo estabelecido pela Caixa é de até 48 meses. Quem solicitar mais tempo para quitar toda a dívida vai pagar mais tributação.

Como contratar o empréstimo da Caixa

Para contratar um empréstimo na Caixa é preciso ser empregado de carteira assinada sob o regime CLT há pelo menos um ano e além disso, ter recebido o salário numa conta corrente na Caixa. E não é só isso: também é preciso que a empresa onde o trabalhador atua tenha convênio com a Caixa.

A solicitação do empréstimo pode ser feita:

Presencialmente em alguma agência da estatal,

Via Internet Banking

Terminal de autoatendimento (duas últimas opções válidas apenas para correntistas).

Vale lembrar que os valores das concessões geralmente tem como base a metade do saldo disponível no FGTS.

Empréstimo Banco do Brasil

No empréstimo do Banco do Brasil (BB), a modalidade também é de empréstimo consignado. O que é diferente da Caixa é que aqui é possível utilizar o dinheiro disponível no FGTS do trabalhador, sendo que o BB faz os descontos diretamente do contra cheque.

Tendo a possibilidade de parcelar esse valor em 96 vezes, aqueles que optarem pelo Banco do Brasil vão ter taxas de juros mais baixas: entre 1,77% e 1,94% para não negativados e 2,5% e 3,5% para negativados. O BB também permite que a primeira parcela seja paga em 6 meses, contando a partir da contratação.

Como contratar o empréstimo do Banco do Brasil

Também é necessário que a empresa em que o trabalhador atua tenha convênio com o banco, e, é preciso comprovar a capacidade de pagar as parcelas do empréstimo através da folha de pagamento.

A solicitação do empréstimo pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil, ao apresentar carteira de trabalho, últimos três contracheques, RG, CPF e comprovante de endereço. Correntistas do BB podem utilizar outros canais de atendimento, como:

terminais de autoatendimento

aplicativo BB

Internet Banking.

A decisão de solicitar empréstimo da Caixa ou Banco do Brasil está, sobretudo, atrelada à disponibilidade da função na empresa em que o trabalhador está atuando no momento. Pois em ambos os bancos existem vantagens semelhantes. Vale a pena entrar em contato com o RH da empresa e verificar as opções disponíveis, ofertas bem como outros detalhes.

