Câmara de Vereadores de Igreja Nova suspende sessões e atendimento ao público

Em consonância com o decreto do Governo de Alagoas, o presidente da Câmara Municipal de Igreja Nova, vereador Alando Lima, em ato legislativo que tem a finalidade de promover o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência do coronavírus (COVID-19), resolveu suspender por 30 dias as sessões no legislativo igreja-novense.

O ato da mesa diretora que suspende as sessões entre o período de 23 de março a 21 de abril, também suspende o atendimento externo presencial, regulamento o trabalho home office e dá outras providências, entre elas, que o expediente será exclusivamente interno em um único período, sendo de segunda a sexta, das 8 às 12 horas.

O sistema de protocolo funcionará em regime de plantão e para distribuição de processo legislativo ou administrativo, de caráter de urgência, deverá ser estabelecido contato com a direção geral pelo (82) 98127-3498 ou secretaria administrativa (82) 99660-3820 que fornecerá as respectivas informações, e ainda por meio eletrônico [email protected].

No período de 23 de março a 21 de abril a Câmara de Vereadores realizará caso necessário, Sessões Plenárias Extraordinárias para deliberação de projetos que contenham prazo legal exaurido neste lapso temporal e/ou urgentes e Sessão especial.