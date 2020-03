Capitão do Vasco ‘detona’ governador do Rio após fala polêmica sobre coronavírus

​Na contramão da maioria dos países do mundo – que já determinaram paralisação de suas ​competições esportivas -, as principais entidades do futebol brasileiro adotaram medidas ‘conservadoras’ para o fim de semana de bola rolando. A princípio, o calendário está mantido e diversos Estaduais seguirão com público nos estádios. As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo terão seus jogos sem presença de torcida, medida que, aos olhos do governador do Estado do Rio de Janeiro, é suficiente.

Em declaração pública concedida na noite desta sexta-feira (13), Wilson Witzel tentou justificar a manutenção da rodada do Carioca: ‘Com portões fechados não tem aglomeração. O contato é entre os jogadores, e aí é risco deles‘, disse. Como não poderia ser diferente, a polêmica fala gerou enorme repercussão negativa e reação imediata de jornalistas, torcedores e até mesmo de jogadores. Capitão do ​Vasco da Gama, Leandro Castán não escondeu sua irritação com o ‘descaso’ do governante em relação aos atletas.

Risco é nosso, grande resposta, grande governador, obrigado pelo respeito com os atletas !!! — LC5 (@l_castan) March 13, 2020

