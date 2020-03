A diversão está garantida no Domingo Legal do próximo dia 15 de março, a partir das 11h. Pra começar, Celso Portiolli comanda o “Passa ou Repassa” com a participação de Carlinhos Maia e a turma da sua vila que conta com Lucas, Cauã e Gicleide enfrentando a Turma do Ratinho com Valentina, Murilo, Marquito e Milene Pavorô. Vai rolar muita diversão e torta na cara.

Tem também atração musical no programa o cantor e compositor Murilo Ruff. Ele estará, ao vivo, no palco para cantar e falar de suas composições de sucesso como: Bem Pior Que Eu, Transplante, Bye Bye, Some Que Ele Vem Atrás e Casal Modão.

A atração continua com muita paquera no “Xaveco. Num clima de balada, com muita música e alto-astral, 60 homens ou mulheres respondem perguntas com o intuito de conquistar uma única pessoa. São três etapas, onde os que têm o perfil mais alinhado com o do pretendente vão avançando, até que reste o vencedor e o “match” estará dado. E o desfecho das histórias estará nas redes sociais oficiais do Domingo Legal.

E ainda mais um episódio da nova temporada do Comprar É Bom, Levar É Melhor, com uma nova roupagem e o prêmio agora é de R$80 mil. A família Bernardi de Bragança Paulista/SP, terá o valor do prêmio para dividir entre os quatro participantes. São 30 minutos para comprar o que quiserem na mega loja. Só que, para levar os produtos para casa, a família precisa passar por um “quiz” e responder sete perguntas sobre conhecimentos gerais. Cada pergunta terá um valor determinado e, se for respondida corretamente, dará ao participante a possibilidade de levar para casa todos os produtos selecionados pelos jogadores. Se errar, no entanto, o participante deve decidir qual dos produtos devolver (pode ser um dos produtos escolhidos por ele ou por seus demais familiares), o que acaba gerando conflitos, situações divertidas e tensas entre os membros da família. Durante a nova temporada, o quadro pode pagar mais de 1 milhão de reais.

O Domingo Legal vai ao ar logo após Chaves, a partir das 11h, no SBT. Site oficial: http://www.sbt.com.br/domingolegal/