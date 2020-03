Artista usou seu instagram para divulgar a ação criminosa

Nesta quinta (12) o cantor da cidade de Penedo, Marcelo Topadinho, usou suas redes sociais para divulgar um crime contra ele. De acordo com o vocalista, o mesmo colocou seu carro à venda para quitar algumas dívidas e também investir em sua carreira.

Marcelo contou que um rapaz de Sergipe se interessou pelo seu veículo, um Corsa, branco, de placas MUM-5163 (Chã do Pilar), e marcou para levar o veículo em Neópolis no sentido do provável comprador vistoriar o automóvel. Ele contou que ao chegar na cidade, foi abordado por indivíduos e que levaram seu automóvel.

Confira o relato em vídeo do cantor:

Quem souber de alguma informação que possa levar aos criminosos ou ao carro, ligue para o Disque Denúncia 181, ou baixa o aplicativo https://play.google.com/store/apps/details?id=ssp.disquedenunciase .Sua identidade será mantida em sigilo.

Da Redação