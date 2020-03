Carta aberta aos fãs de futebol (emocionante)

​ Nos últimos dias, o mundo sentiu o impacto do coronavírus. Com o futebol, não foi diferente. Competições como a Copa América foram adiadas e clubes tomaram medidas para orientar seus funcionários e atletas. Ao mesmo tempo, um monte de notícias falsas começaram a circular pela internet.

O momento é complicado e nós devemos tomar as medidas necessários. O futebol – e o esporte – como elemento social que é, tem o papel de se posicionar perante à situação. Pensando nisso, criei um vídeo especial para os grandes fãs do esporte. Confira!

Sim, o futebol parou. Os campeonatos não estão rolando, os clubes estão fechados. É difícil, mas nós superaremos. Em breve voltaremos mais fortes e unidos. Com a paralisação, sentiremos saudades do esporte e ficaremos mais felizes quando a situação se estabilizar. Até lá, cuide dos seus, proteja-se e pense no outro. Afinal, o futebol também passa por isso, não é mesmo?

Então, aproveite o tempo para pensar na vida, ver o que fazer do futuro. As coisas vão ficar melhores, o futebol vai superar, o mundo vai superar. Talvez demore, talvez não, o cenário está um tanto quanto incerto. Aguardaremos as próximas definições. Até mais, torcedor do futebol!

