Cartão Caixa 2020 é lançado especialmente para negativados; saiba como pedir

Em parceria com a Elo, o foi lançado o Cartão Caixa Simples, um novo cartão especialmente para aposentados e pensionistas do INSS com idade abaixo de 75 anos. As vantagens são diversas. Saiba mais.

Apesar do cartão ter sido lançado recentemente, já se tornou muito popular, pois ele permite que os seus usuários aproveitem as mesmas vantagens de um cartão de crédito convencional, incluindo compras pela internet, tanto dentro do país quanto no exterior.

O cartão também não realizar consultas ao SPC e Serasa, o que pode ser de grande vantagem àqueles que, infelizmente, acabaram contraindo dívidas e ainda não conseguiram pagar.

Também é interessante que o Cartão Caixa Simples é consignado, então as tarifas são descontadas diretamente do benefício do titular. Dessa maneira, garante-se que as quantias serão quitadas, pois, para solicitar, não é preciso realizar consultas ao SPC/Serasa.

Vantagens

Não faz consulta ao SPC/Serasa;

Não tem anuidade;

Juros menores (2,25% ao mês para uso rotativo);

Fatura digital

Direito ao Clube Elo Mania (Oferece descontos, serviços e produtos)

Acesso ao Check-up Lar (Serviço de reparos domésticos)

Como solicitar?

É simples, basta o aposentado ou pensionista do INSS se dirigir a uma agência da Caixa levando RG, CPF, Comprovante de residência e Extrato do benefício. Também há uma tarifa de R$ 15 a ser paga para emissão do cartão (porém, ela pode ser parcelada em até três vezes na própria fatura do cartão).

