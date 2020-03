Cartões amarelos e vermelhos: Felipe Melo x Fagner – os números das ‘feras’

Não perdem a viagem? Felipe Melo, do ​Palmeiras, e Fagner, do ​Corinthians, são reconhecidamente jogadores viris, de ‘chegada forte’ e de muita entrega em campo. O zagueiro alviverde e o lateral-direito alvinegro se tornaram símbolos de suas equipes por “representarem” os torcedores dentro das quatro linhas. Como resultado, a forma de atuação dividiu os fãs do esporte entreos que defendem a postura e aqueles que a consideram violente e mal-intencionada.

Me impressiona a benesse dos árbitros com Felipe Melo e Fagner. Dois desleais, violentos. Deveriam ser punidos com mais rigor sempre. — samuel_mineiro (@samuelkibao) February 29, 2020

De acordo com dados do ​OGol, o ex-volante de 36 anos recebeu 220 cartões amarelos de forma direta, 9 ‘duplo amarelo’ e 15 vermelhos diretos, totalizando: 244 cartões em 689 partidas – média de 0,35 por jogo. Por sua vez, o lateral de 30 anos tomou 129 amarelos, 2 ‘segundo amarelos’ e 2 vermelhos, sendo, no total, 133 cartões em 557 jogos (média de 0,23). Vale pontuar que Felipe Melo tem seis anos a mais do que Fagner.

Os números são realmente altos, mas a posição dos dois jogadores é de “risco”, considerando que ambos têm o papel de destruir jogadas e proteger o seu time. Porém, o debate surge pela forma que essa “destruição” acontece em uma marcação mais dura, uma ‘entrada’ mais forte ou ainda pela aparente falta de consideração pelo colega de profissão. As declarações, principalmente do (agora) zagueiro, contribuem para tal pensamento.

Felipe melo e fagner, tanto faz galera, são dois excelentes jogadores, porém violentos e nojentos. — GKamado Tanjiro (@_CaioGK) March 1, 2020

“Deixaram para o torcedor do Palmeiras lembrar dos momentos legais, que o Felipe Melo não é só porrada. Se tiver que dar porrada, vou dar porrada. Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de uruguaio, eu vou dar. Lógico que com responsabilidade, porque não quero deixar o time com menos um”, declarou Felipe Melo em entrevista coletiva inesquecível em 2017.

Em tese, um jogador nunca vai querer propositalmente machucar um adversário. A premissa existe e é considerada por muitos atletas, porém, cada profissional tem uma forma de jogar e Felipe Melo e Fagner trabalham de maneira tênue entre o 100% de entrega e a jogada violenta – o que, ocasionalmente, se mistura e a determinação acaba machucando ou lesionando um outro jogador.

Portanto, sem a consciência de prevenir determinados lances por parte dos jogadores, os árbitros devem assumir uma presença mais rígida e que transmita aos dois atletas e demais futebolistas com essas características seriedade e sentimento de punição. A responsabilidade com a integridade física deve ser prioridade de todos e a penalidade para evitar essas situações deve ser dura e irredutível.