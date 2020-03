Casos confirmados de coronavírus sobem para 234; Governo vai liberar FGTS

Nesta segunda-feira, 16 de março, o Ministério da Saúde divulgou um novo balanço dos casos confirmados de novo coronavírus no Brasil. Agora, são 234 casos oficialmente confirmados. Além disso, o balanço tem os seguintes destaques:

234 casos confirmados, eram 200 no domingo

2.064 suspeitos

1.624 casos descartados

São 152 casos confirmados em São Paulo e 31 no Rio de Janeiro.

Pelo menos 15 estados e o Distrito Federal têm casos confirmados.

Segundo informações do Ministério, em São Paulo e Rio de Janeiro, já existem casos de transmissão comunitária. Segundo informações da pasta, os casos de transmissão comunitária são aqueles em que não é possível identificar a trajetória de infecção do vírus.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou que já “examina” liberar mais saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O grupo econômico também analisa do que pode eventualmente ser feito em relação a recursos não sacados do Pis/Pasep.

Além de antecipar uma parcela do 13º, o governo suspendeu a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Há uma ideia, também, de propor ao Conselho Nacional da Previdência Social a redução do teto dos juros do empréstimo consignado em favor dos beneficiários do INSS, bem como a ampliação do prazo máximo das operações.

FGTS: Saiba quem ainda pode fazer o saque imediato do benefício em 2020

Nada menos que 37 milhões de trabalhadores ainda não fizeram a retirada do saque-imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os beneficiários devem ficar atentos, uma vez que o prazo já está quase chegando no fim. Após o dia 31 de março, os recursos liberados retornarão para as contas do fundo e só poderão ser acessados em casos previstos em lei.