CDC: Caixa oferece novo crédito automático de até R$ 30 mil através da internet

Com o objetivo de oferecer alternativas financeiras para as pessoas, a Caixa lança o Crédito Direto ao Consumidor (CDC). O serviço, ao operar como um limite pré-aprovado, garante uma oferta de crédito rápida e acessível digitalmente.

Segundo a própria Caixa, o CDC pode ser solicitado através do Internet Banking da Caixa. Também é possível requisitar por meio de telefones de atendimento, caixas eletrônicos e aplicativo Caixa. A opção é vinculada à conta corrente ou poupança que o cliente possui.

Vantagens do CDC

Segundo o gerente nacional de Estratégia de Produtos de Crédito e Financiamento ao Consumo, Eduardo de Jesus Prado Júnior, o CDC é para todo tipo de pessoas. “Você pode contratá-lo para fazer o que quiser. Pagar uma viagem, comprar um presente ou usar para despesas de início de ano”, disse.

O grande objetivo do serviço é fazer com que o banco atinja clientes que não possuem acesso a crédito consignado.

Antes de contratar o produto, porém, o interessado no crédito pode fazer uma simulação de valores, pela internet. Com a operação são calculados o valor de crédito e a quantidade de parcelas, que podem chegar a 60 meses. O cliente também pode requerer de R$ 150 a R$ 30 mil, de acordo com o limite pré-aprovado. Se aprovado, a quantia solicitada é depositada diretamente na conta do requerente.

Além disso, existe a possibilidade de quitação do valor total antes do prazo. Se a liquidação antecipada for requerida, serão aplicados descontos com as taxas corretas.

Taxas do CDC

Vale a pena saber também que a taxa de juros, tanto do serviço quanto do banco, é uma das mais baixas do mercado. Então vale a pena conferir.

Segundo informações do gerente nacional de Estratégia de Clientes de Renda Média e Básica, Jairo Muniz, o CDC, se comparado às taxas que são praticadas pelo mercado, por meio de outras empresas de crédito, é uma alternativa de crédito com taxa de juros competitivas.

“Este tipo de crédito é uma opção para equilibrar as finanças e o orçamento pessoal. Ele permite a liquidação de dívidas com juros maiores, como um cartão de crédito que está vencido, por exemplo”, destaca Jairo.

Dicas para uso do CDC

Jairo dá a dica: “Uma dica simples, mas que ajuda muito na hora de contratar algum tipo de crédito, é ter clareza de quanto a parcela do empréstimo consumirá do orçamento mensal.”

Como contratar o CDC Caixa?

É possível solicitar o serviço através do site do Crédito (clique aqui). Depois, basta clicar em “Acesse sua conta e simule”. Em seguida, se a oferta for agradável, o interessado passará por uma análise financeira, online.

??????????Se aprovado, o crédito pode ser contratado a qualquer momento, com liberação imediata do recurso em conta. Caso o interessado não possua limite pré-aprovado, deve procurar sua agência. Em cada contratação ou simulação, serão informados o valor dos juros, Custo Efetivo Total – CET e IOF.

Vale destacar que o CDC é garantido apenas para maiores de 18 anos. O interessado também precisa possuir conta na Caixa e não ter o nome comprometido ao SPC e Serasa.