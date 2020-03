Ceará x Sport | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​É jogo de primeira divisão nacional, mas pela Copa do Nordeste. Neste domingo, em duelo da penúltima rodada da fase de classificação da competição regional, ​Ceará e Sport se enfrentam no Castelão. E o duelo promete ser quente, afinal, as campanhas de ambos os times não são das melhores, e a dupla corre sério risco de ficar de fora das etapas eliminatórias.

Ficha técnica​ Ceará x Sport​ ​Data 15/03/2020​ ​Hora 15h30min (horário de Brasília)​ ​Local Castelão, em Fortaleza​ ​Árbitro ​Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB) ​Onde assistir Live FC, SBT e Youtube​ da Copa do Nordeste

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Ceará Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Eduardo Brock, Kelvyn; Fabinho, Ricardinho, Fernando Sobral, Vinícius, Leandro Carvalho, Rafael Sobis.​ ​Sport ​Luan Polli; Raul Prata, Adryelson, Cleberson, Sander; Willian Farias, Rithely, Lucas Mugni, Yan, Hernane, Marquinhos.

O Ceará, de Enderson Moreira, vai a campo embalado após abrir vantagem na rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil e fazer, na visão do técnico, o “melhor primeiro tempo” sob seu comando. Tem no goleiro Fernando Prass e no atacante Rafael Sobis duas de suas referências. Já o Sport, que vem de vitória em clássico e é comandado por Daniel Paulista, acumula três partidas sem sofrer gols. Maidana e Bruninho, recém contratados, já ficam à disposição.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​CEARÁ SPORT​ ​Ceará 2 x 2 Botafogo-PB (26/02) ​América-RN 1 x 1 Sport (22/02) ​Ceará 0 x 0 Guarany (29/02)* ​Salgueiro 2 x 1 Sport (26/02)*** ​River-PI 0 x 4 Ceará (03/03) ​Sport 4 x 0 Afogados (29/02)*** ​Uniclinic 0 x 1 Ceará (08/03)* ​Petrolina 0 x 0 Sport (04/03)*** ​Ceará 1 x 0 Vitória-BA (12/03)** ​Sport 1 x 0 Santa Cruz-PE (07/03)